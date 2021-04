Le aperture spagnole - "Nasce la Superlega, ci cono Barça, Real è Atletico. È guerra"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 19 aprile 2021.

Marca

"L'Atletico allunga (ma il Real non lo perde di vista)" e "Il calcio esplode: nasce la Super Lega e l'Uefa minaccia sanzioni severe".

Vittoria dei Colchoneros, pareggio dei Blancos... E tre punti di distanza. Protagonisti Correa e Llorente con due doppiette. Courtois salva la sua squadra a Getafe ed in più viene annullato un gol annullato a Mariano Diaz. Il Barça adesso ha il secondo posto a portata di mano prima di giocare. Intanto, nel taglio alto, l'Uefa sulla Super Lega: "Club non potranno giocare altre competizioni". Real, Barça e Atletico, favorevoli al progetto: "Non andiamo contro le Leghe". I governi francese e inglese, contro. Tebas: "Finalmente lasceranno il bar alle cinque del mattino".

As

"L’Atletico crea un solco” e "Nasce la Super Lega, inizia la guerra"

La squadra di Simeone cambia prospettiva di risultato con una brillante vittoria contro l'Eibar e prende tre punti al Real Madrid. Gli uomini di Zidane, con nove assenze e stanchi per i troppi impegni, pareggiano a Getafe. Courtois evita, con le sue parate, una sconfitta dei Blancos. Nel taglio basso viene affrontata la tematica riguardante la Super Lega. Dodici club, tra cui Real Madrid, Barcellona e Atletico, annunciano la sua creazione. Florentino Perez è il suo primo presidente. L'Uefa minaccia sanzioni a squadre e giocatori. Governi, federazioni e leghe, contrarie.

Sport

"E ora avanti per la Liga!" e "Barça e Madrid entrano nella Super Lega europea"

Titolo con riferimento ai blaugrana. Il Barça ancora una volta dipende da se stesso per vincere il campionato in un rovente finale di stagione. La squadra ha il morale al massimo dopo aver vinto la Coppa del Rey e sta cercando di fare il pieno di vittorie nelle ultime otto giornate. Intanto nel taglio alto, il tema è la Super Lega. I due club, Real Madrid e Barcellona, insieme alle migliori squadre della Premier e del Calcio, con anche l'Atletico Madrid, hanno unito le forze per creare una nuova competizione diversa dalla Champions League. La Uefa cerca di evitare lo scisma e mette in guardia i partecipanti con dure sanzioni sportive.

Mundo Deportivo

"Non fermarti, Barça" e "Guerra per la Super Lega"

La squadra unita per conquistare il campionato e il doblete dopo una vittoria della Coppa del Rey che la rafforza. Festa totale e complicità tra il personale, tecnico e manager dopo il successo di Siviglia. Nel taglio alto il tema è la Super Lega. Barça, Real Madrid e Atletico, tra i 12 grandi club che hanno già firmato a favore della nuova competizione, e l'Uefa risponde con aspre sanzioni.