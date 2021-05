Le aperture spagnole - Pochettino favorito per il Real. Barça, Koeman non si dimetterà

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 28 maggio 2021.

Marca

"Nessuna fretta di scegliere il successore"

Il Real Madrid comunica l'addio a Zidane: "È ora di rispettare la sua decisione". Pochettino, Conte, Xabi Alonso e Raúl in lista, mentre Allegri punta alla Juventus. La squadra si rivolge a Zizou.

As

"Il successore"

Il Real Madrid ufficializza la partenza di Zidane con un comunicato: "Questa sarà sempre casa tua". Pochettino è il tecnico che più piace sul mercato per sostituire il francese. Conte, Raúl e Xabi Alonso sono le altre ipotesi da seguire con attenzione.

Sport

"Koeman non si dimetterà"

Il tecnico olandese è perplesso, ferito e deluso, ma non pensa di gettare la spugna. Ha il supporto di Mateu Alemany e Ramon Planes e si sente in grado di guidare il progetto legato al mondo del Barcellona.

Mundo Deportivo

"Se ne va (di nuovo)"

Tre anni dopo, Zidane ha lasciato di nuovo il Real Madrid per sua decisione prima di terminare il suo contratto. Lascia i Blancos perché non si è sentito coperto, e Pochettino emerge con forza per sostituire il francese in panchina.