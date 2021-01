Le aperture spagnole - PSG, arriva Messi se parte Mbappé? Real, Odegaard vuole andarsene

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 20 gennaio 2021:

Marca

"Odegaard vuole andarsene"

Prima pagina dedicata al Real Madrid ed in particolare al calciatore norvegese. La mancanza di minuti è il motivo principale. Preferisce una nuova cessione non sentendosi considerato da Zidane. L'ipotesi principale è un ritorno alla Real Sociedad. Non rientra nella lista dei convocati per la gara di Coppa del Rey a causa di piccoli inconvenienti.

As

"Odegaard chiede di andarsene"

Sempre il norvegese a fare da protagonista nella prima pagina del giornale. Il calciatore chiede di andare via al club per mancanza di opportunità. Ha giocato nove partite in questa stagione, ma solo cinque minuti nell'ultimo mese e mezzo. La Real Sociedad aspira a recuperare il giocatore, anche se ci sono altre anche opzioni.

Sport

"Messi per Mbappé"

Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dal quotidiano in prima pagina questa mattina. Il PSG punta sulla stella blaugrana nel caso in cui l'attaccante francese lasci quest'estate. Il club sta valutando di premere per la firma di Messi dopo il rifiuto di Mbappé a rinnovare. Il PSG avverte che potrà mantenere solo due grandi stella nella loro rosa a causa del Fair Play Finanziario.

Mundo Deportivo

"Urge Eric Garcia"

Ancora una volta il mercato ad essere protagonista nella prima pagina del quotidiano. L'area sportiva dei blaugrana considera la questione del centrale essenziale, visti gli infortuni e il calendario imminente. Arriva ora o in estate, ma va blindato perché anche altri club, come il PSG, lo vogliono.