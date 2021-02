Le aperture spagnole - Real, 2-0 comodo al Getafe per la Liga. Barça, contro il Siviglia una finale

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 10 febbraio 2021:

Marca

"Il Real Madrid vuole combattere"

Spazio in apertura per i Blancos che hanno vinto per 2-0 ieri sera contro il Getafe. Pressione per l'Atletico Madrid, che mantiene 5 punti di vantaggio con due partite in meno. Benzema e Mendy certificano la superiorità della squadra contro gli innocui rivali. Marcelo ha approfittato del cambio di sistema. Le Merengues hanno attinto dalla cantera: Marvin era titolare e hanno giocato anche Arribas e Chust. Zidane, che ha chiesto rispetto e diritto di lottare per la Liga, reindirizza la situazione.

As

"Classe francese"

Anche in questo caso spazio al Real Madrid che con Benzema e Mendy vince comodamente per 2-0 contro il Getafe. Zidane pone nella sua considerazione Marvin e Arribas prima di Isco. Grande prova di Marcelo che risorge dopo mesi di appannamento generale.

Sport

"È una finale"

Il quotidiano nell'apertura in prima pagina dedica spazio al Barcellona che affronterà il Siviglia fuori casa nell'andata delle semifinali di Copa del Rey. Entrambe le formazioni vengono da una serie di vittorie consecutive, ma i catalani dovranno fare a meno di otto pedine. L'obiettivo è conquistare un buon risultato in vista del ritorno. Koeman: "La squadra merita un 10".

Mundo Deportivo

"Caricare"

Ampio spazio in apertura per l'Athletic Bilbao atteso domani dalla sfida in Copa del Rey contro il Levante. Vencedor non ha dubbi: "Ci sono delle speranze riposte sulla Coppa, ma ora non pensiamo alla gara di ritorno in casa loro". Raul Garcia ha chiarito a Gil Manzano, arbitro del San Mames, che il suo cartellino rosso contro il Real Madrid era meritato.