Le aperture spagnole - Real, Hazard è pronto per Londra. Liga, il Barça non si arrende

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 3 maggio 2021.

Marca

"Settimana fantastica"

In palio, nei prossimi sette giorni emozionanti, LaLiga, titolo e retrocessione, una possibile finale di Champions League e un'altra di Europa League. Stasera ci sarà Siviglia-Athletic Bilbao, domani Manchester City-PSG, mercoledì Chelsea-Real Madrid, mentre giovedì Arsenal-Villarreal e Roma-Manchester United. Sabato importanti sfide tra cui Barcellona-Atletico Madrid, Alaves-Levante, Cadiz-Huesca, Athletic Bilbao-Osasuna. Domenica infine Real Madrid-Siviglia, Getafe-Eibar, Valencia-Valladolid, Villarreal-Celta Vigo.

As

"Hazard pronto per Londra"

Zidane sta valutando la possibilità di regalare al belga la titolarità contro il Chelsea dopo la bella partita giocata contro l'Osasuna. Dal 9 gennaio non giocava più di sabato. Ha sfiorato il gol ed è riuscito a completare 40 dei suoi 49 passaggi.

Sport

"Il Barcellona è molto vivo"

I blaugrana hanno ottenuto una vittoria meritata al Mestalla contro il Valencia che li tiene nella battaglia per la Liga. I locali sono andati in vantaggio, ma Messi, con due gol, e Griezmann hanno ribaltato il punteggio.

Mundo Deportivo

"Non si arrendono"

Il Barcellona rimonta il Valencia con due gol di Messi e uno di Griezmann per restare a due punti dall'Atletico Madrid. La Pulce guida la reazione al Mestalla ed i blaugrana sono dunque ancora immersi nella lotta per il titolo.