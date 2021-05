Le linee guida di Mou, Il Messaggero: "Un jolly difensivo, un regista e un ariete"

Mourinho ha dettato le linee guida per la Roma. Secondo quanto scrive Il Messaggero l'allenatore portoghese ha fatto delle richieste ben precise alla società, disegnando dei profili per il successo: dal jolly difensivo al centravanti di peso. Secondo l'idea di Mourihno il centrale deve fare anche il terzino e in questo senso si stanno sondando due piste: Rudiger o Akè. In mezzo il nome caldo per il ruolo di regista è quello di Xhaka. E davanti serve un vero e proprio ariete che la Roma avrebbe individuato in Belotti: la possibilità di arrivare all'attaccante azzurro è concreta.