Lichtsteiner alla Gazzetta: “Juve, batti la Lazio e ricomincia a correre. Io ci credo”

vedi letture

L’ex difensore bianconero Stephan Lichtsteiner ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Juve, batti la Lazio e ricomincia a correre. Io ci credo. Nel 2015-16 lo scudetto fu possibile grazie alla mentalità e all’attenzione ai dettagli, che finora è mancata. La squadra di Sarri sta assorbendo le novità. Il corto muso? Io preferivo vincere largo perché non amo soffrire. Immobile? E’ bravo, l’Italia non ha un problema in attacco”.