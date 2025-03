Lukaku si racconta: "Conte mi ha cambiato, a Napoli sono stimolato. Inter? Mai odiata"

vedi letture

Romelu Lukaku ha le spalle larghe e sogna di vincere ancora, per la prima volta nella sua carriera con la maglia del Napoli. L'attaccante belga si è ritrovato sotto la guida di Antonio Conte, con cui ha già vinto un tricolore nel 2021 ai tempi dell'Inter. Lukaku - che ha rilasciato un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport - ha speso belle parole per il tecnico, che gli ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità soprattutto dal punto di vista tattico.

Non è un caso che l'allenatore azzurro gli abbia richiesto uno sforzo in più, valorizzando le sue caratteristiche nel periodo felice trascorso all'Inter. Lukaku è legatissimo a Conte e adesso anche al Napoli, dove ha trovato un ambiente stimolante per puntare a nuovi traguardi: "Qui a Napoli tutto mi riporta alla passione, alla squadra, è davvero stimolante. L'energia che la gente di trasmette è incredibile. L'estate scorsa sapevo che sarei venuto qui".

Lukaku allo stesso tempo si è soffermato anche sull'Inter, un club che ha lasciato nel 2023 generando non poche polemiche. Nessun rimpianto per Big Rom, che guarda avanti a testa alta: "Non ho mai odiato l'Inter. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, non ero io. Lautaro? Non l'ho più sentito ma è un ottimo giocatore".