Macheda a Il Mattino: "Forza ragazzi che devo prendere in giro Rooney!"

L'ex giocatore del Manchester United Federico Macheda ha rilasciato un'intervista a Il Mattino dove ha parlato del suo passato ma anche di Nazionale. Queste le sue parole: "Sono ancora in contatto con molti miei ex compagni, siamo ancora in ottimi rapporti. Mi sono sentito in queste settimane con Rooney e Ferdinand: spero di prenderli in giro dopo la finale e che non sia il contrario. Loro sono molti convinti. Sono partiti carichi per questo Europeo e vogliono vincerlo. In più giocano in casa e si sentono favoriti. Wembley è il calcio: ti accorgi della grandezza che ci circonda. Io lo ricordo con grande emozione anche perché ero giovanissimo. Ho bei ricordi legati a quello stadio perché ci abbiamo vinto una Community Shield nel 2010".