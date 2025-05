Ufficiale Federico Macheda resta in Grecia: l'Asteras Tripolis prolunga l'accordo fino al 2026

vedi letture

Federico Macheda continuerà la sua avventura in Grecia. L'attaccante italiano, autore di sei reti in 22 presenze stagionali, ha rinnovato per un'altra stagione il suo contratto con l'Asteras Tripolis. Ecco il comunicato: "La pianificazione delle competizioni per la stagione 2025-2026 è in pieno svolgimento. Il percorso positivo della nostra squadra nella stagione appena conclusa, con il piazzamento al 6° posto in classifica e la presenza in semifinale della Coppa di Grecia, conferma il grande potenziale della squadra, ma costituisce allo stesso tempo una grande responsabilità e una sfida per il domani.

Con l'obiettivo di un miglioramento continuo e sicuramente per una stagione ancora più positiva, il signor Savvas Pantelidis rimane allenatore dell'Asteras. Auguriamo al nostro allenatore forza, determinazione e continuo successo nel suo lavoro. Inoltre, annunciamo il rinnovo della collaborazione con quattro calciatori della squadra, che con la loro presenza confermano le grandi ambizioni che nutrono nei confronti del nostro club.

Si tratta di Nikos Kaltsas, Federico Macheda, Julian Bartolo e Nikos Papadopoulos che hanno rinnovato il loro contratto; insieme aspiriamo a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Auguriamo ai nostri calciatori salute e buona fortuna per la nuova stagione".

Macheda, 33 anni, conosce bene il campionato ellenico: tra il 2018 e il 2022 ha infatti indossato i colori del Panathinaikos, segnando 30 gol in 83 partite. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile della Lazio e poi volato a Manchester nel 2007, che è stato anche Under-21 azzurro (4 reti in 10 presenze), vestirà ancora la maglia della tredicesima squadra della sua lunga e tormentata carriera, iniziata nel 2009 con l'esordio tra i professionisti con i Red Devils. Ha vestito anche le maglie di Sampdoria, QPR, Stoccarda, Birmingham, Doncaster, Cardiff, Nottingham Forest, Novara e APOEL Nicosia.