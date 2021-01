Malagò a Il Mattino: "Basta rinvii, il Governo ci rispetti. In A domina l'incertezza"

"Basta rinvii, il Governo ci rispetti. In A domina l'incertezza" dice Giovanni Malagò, presidente del CONI, ai microfoni de Il Mattino. Il numero uno dello sport italiano conta con crescente preoccupazione i giorni che mancano alla riunione dell'Esecutivo del Cio, che mercoledì 27 potrebbe decretare una clamorosa decisione: né tricolore né Inno di Mameli ai Giochi di Tokyo, gli azzurri sotto la bandiera IOC, Atleti Olimpici Individuali: "er due anni ci sono state parole e parole. La legge delega per la riforma dello sport è scaduta nello scorso novembre e ora ci vorrebbe un decreto legge. È una situazione negativa e preoccupante". Ancora Malagò: "A Rio, cinque anni fa, dissi che ne avremmo conquistate più di Londra 2012: arrivammo a 28. E stavolta mi auguro che siano più di Rio. Mi sto confrontando con presidenti federali e tecnici, pensiamo tutti che vi saranno grandi sorprese. È un effetto che già si è visto nei campionati di calcio: in quelli più prestigiosi, a metà stagione, c'erano già squadre leader, dalla Juve al Psg e al Bayern Monaco, invece adesso domina l'incertezza. E una maggiore imprevedibilità si è notata anche in sport individuali come ciclismo e tennis. Possono incidere più fattori: qualità e intensità degli allenamenti, interruzione obbligata per chi si è contagiato, impatto emotivo per l'assenza del pubblico. Possono esservi vantaggi e svantaggi soprattutto, più negli sport di squadra che in quelli da cronometro".