Malagò a Il Messaggero: "Italia in ginocchio? Non l'abbiamo gestita benissimo"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, si è così espresso a Il Messaggero: "Sapete qual è il vero rischio sulla variante Delta? Che i tifosi da fuori non potranno andare a Londra e che l'Inghilterra se vince il quarto avrà un vantaggio ambientale non indifferente. La questione dell'inginocchiamento o meno? Era meglio avere la nostra linea, senza accontentare questo e quello. Non l'abbiamo gestita benissimo".