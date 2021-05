Mancini rinnova fino al 2026. CorSera: "Ma può liberarsi con una stretta di mano"

vedi letture

Spazio anche alla Nazionale in edicola questa mattina con il Corriere della Sera che illustra la situazione intorno a Roberto Mancini. Il ct ha ridato colore all'azzurro nei primi tre anni, mentre nei prossimi 5 proverà a vincere e sarà molto più difficile. La FIGC ha giocato d'anticipo e gli ha alzato l'ingaggio a 4 milioni di euro annui, il doppio dell'attuale, a cui andranno aggiunti premi per il tecnico e non lo staff: poco meno di quanto guadagnava Conte con il contributo dello sponsor. Quasi 40 lordi, 20 netti in 5 anni. La Federazione si è riservata il diritto di immagine e vuole ripagare l'investimento con quei soldi. Nel contratto del ct non ci sono clausole o penali, ma un gentleman agreement secondo cui Mancini potrebbe liberarsi in qualsiasi momento.