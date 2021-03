Milan, che tonfo. La Gazzetta dello Sport: "Rossoneri stanchi e sfigurati dalle assenze"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Rossoneri stanchi e sfigurati dalle assenze". La distanza dalla quinta resta intatta, ma adesso c'è pure il Napoli che deve recuperare una partita e la Juventus è virtualmente davanti. L'unica nota positiva della giornata è la sconfitta della Roma. Terza sconfitta nelle ultime sei dopo un primo tempo spento in cui ha rincorso con passione. Nel finale Leao è uscito infortunato, Rebic è stato espulso: difficile fare di più in emergenza. Gattuso ha vinto per la prima volta a San Srio contro i rossoneri ed ha agganciato la Roma che sfiderà domenica e con il recupero del 7 aprile contro la Juve che lo può proiettare addirittura al terzo posto, quello del suo valore con il 3° miglior attacco e la 3^a miglior difesa. Per un allenatore bersagliato da tutti non è poco avere 11 punti e 15 gol in più di un anno fa a questo punto della stagione.