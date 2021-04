Milan, è l'ora di Mandzukic. Tuttosport: "Il croato preferito a Leao"

Partita fondamentale per il Milan stasera contro la Lazio e Tuttosport analizza la formazione che scenderà in campo. I rossoneri hanno giocate codificate per Ibrahimovic e per chi dà un riferimento a livello fisico là davanti dentro l'area avversaria e così, per la prima volta da quando è arrivato, il titolare in Serie A sarà Mario Mandzukic. Il croato non ha i novanta minuti nelle gambe, ma sa come muoversi e come gestirsi. L'esperimento Leao è stato per il momento accantonato anche per dare un segnale alla squadra ed alla Lazio inserendo chi ha vinto tanto come l'ex Juventus. Gli occhi saranno tutti puntati su di lui, dal primo minuto 67 giorni dopo l'ultima volta in Stella Rossa-Milan.