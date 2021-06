Mirabelli a Tuttosport: "Donnarumma e Calhanoglu, il Milan ha perso 150 milioni"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove ha parlato anche di Calhanoglu e Donnarumma: "Mi spiace che perda il turco a zero, ma sono contento finisca all'Inter perché è un calciatore importante e un ragazzo d'oro. Per i nerazzurri è un grandissimo affare, si divertiranno, mentre i rossoneri lo rimpiangeranno. Ho dovuto risolvere tante problematiche contrattuali al Milan, il problema è la strategia. Con Donnarumma e Calhanoglu perdono 150 milioni in patrimonialità. Contenti loro... La prossima grana sarà Kessie, questi rinnovi così importanti vanno chiusi prima. L'accoglienza dei tifosi dell'Inter? Non sarà un problema. Accolgono sempre bene i calciatori importanti. E quando lo vedranno giocare esulteranno da subito. Con lui nei titolari, i nerazzurri sono più forti".