Napoli, 4 punte per la Juve. Il Mattino: "Gattuso sceglie Osimhen con Politano, Insigne e Lozano"

Secondo quanto scrive Il Mattino quella di oggi non sarà l'ultima spiaggia per Gattuso. I tre punti servono come il pane a di fronte c'è la Juventus. Ringhio stravolge ancora una volta tutto: niente 4-3-3 per mancanza di pedine, si passa al 4-2-3-1. Il trequartista lo farà Insigne e dalle parti ci saranno Politano e Lozano dietro a Osimhen. A centrocampo, l'arretrato Zielinski insieme a Bakayoko. Gattuso sa bene che quella di stasera è un'occasione unica. La Juventus non è un'avversaria come le altre e con i bianconeri, da sempre, è la partita dell'anno.