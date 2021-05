Napoli, la grande occasione di Rrahmani. Il Mattino: "Uno dei punti fermi per il futuro"

"Napoli, la grande occasione di Rrahmani. Uno dei punti fermi per il futuro" scrive Il Mattino oggi in edicola. Il difensore ex Verona ha una grande chance, può giocarsi da titolare la volatona Champions, a causa dell'infortunio di Koulibaly e della positività al Covid di Maksimovic, a cominciare da oggi in casa dello Spezia. L'inizio dell'esperienza napoletana, nella gara di Udine, fu da incubo, ma col passare dei mesi il difensore kosovaro ha conquistato fiducia e acquisito maggiore consapevolezza. E ora si prepara a un finale da protagonista che potrebbe portarlo a diventare una pedina importantissima del Napoli anche nel prossimo futuro.