Napoli, la ricostruzione passa dalla difesa: Hermoso e Buongiorno nel mirino azzurro

Il nuovo Napoli sta prendendo forma. A partire dalla giornata di ieri, il nuovo ds Giovanni Manna può ufficialmente mettersi all'opera per ricostruire una squadra reduce da un deludente decimo posto. Il restyling parte dalla difesa, con l'acquisto di due centrali e la conferma di Di Lorenzo. Secondo quanto riporta Il Mattino, uno degli obiettivi per il reparto arretrato è lo spagnolo Mario Hermoso. Il centrale a giugno si svincola dall'Atletico Madrid, ma il suo entourage chiede molto come ingaggio e quindi non è una pista facile.

Fa parte della lista degli obiettivi per la difesa anche Alessandro Buongiorno del Torino, ideale per lo schieramento a tre di Conte. Il Napoli è pronto a sborsare 35 milioni di euro per il capitano granata, mentre Cairo ne chiede 45 con la speranza che per il suo gioiello si scateni una vera e propria asta (per Buongiorno si sono già fatte avanti anche delle società di Premier).