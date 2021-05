Napoli, vanificata la rincorsa al quarto posto. Il Mattino: "Battuti dalla paura"

"Battuti dalla paura". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna dedica al Napoli. Per i partenopei arriva una delusione incredibile all'ultima curva, quando tutto sembrava andare per il verso giusto. Il Verona pareggia e vanifica gli sforzi di Insigne e compagni che anno prossimo giocheranno l'Europa League. Una brutta notizia anche a livello economico con i giocatori più rappresentativi come Zielinski, Osimhen ed Insigne schiacchiati dalla pressione che c'era su una grara del genere. Adesso sarà da verificare anche il futuro dei big: da Fabian Ruiz a Koulibaly passando per Insigne ed il suo rinnovo.