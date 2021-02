Nasce il Toro in verticale. Corriere di Torino: "Sanabria e Mandragora gli elementi chiave"

Secondo il Corriere di Torino, nonostante l'abito sia lo stesso, ossia il 3-5-2, è cambiato il modo di indossarlo. Il Torino con Davide Nicola ha rimontato Benevento e Fiorentina guardando avanti, senza più possesso palla esasperato, orizzontale e magari anche all'indietro in attesa del varco. Ora l'obiettivo dei granata è di verticalizzare appena possibile, attaccando la profondità, lasciando la palla agli avversari se necessario ma facendo fruttare la pressione per puntare la porta avversari anche con solo due o tre passaggi. I nuovi acquisti si possono leggere in questo senso, prima di tutto Antonio Sanabria e a innescarlo in profondità penserà soprattutto Rolando Mandragora (altro investimento importante). Ora testa alta e tempi di gioco per giocare subito in verticale.