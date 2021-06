Nazionale da cambiare. Il Mattino: "Mancini sempre decisivo con le sostituzioni"

Nella lettura delle partite, Roberto Mancini è ancora quel numero 10 capace di cambiare il finale di una storia che pareva già scritto. Questo il giudizio de Il Mattino, che evidenzia come il c.t. abbia confezionato la qualificazione ai quarti con tre mosse in corso d'opera contro l'Austria, vale a dire con gli ingressi di Pessina, Locatelli e Chiesa. Alla luce di questo, secondo il quotidiano, è una "Nazionale da cambiare": urgono delle modifiche all'undici iniziale per affrontare al meglio il temibile Belgio. Da valutare le condizioni di Barella: non stava benissimo già prima della gara con l'Austria, ed è uscito malconcio dopo il fischio finale. Non dovesse farcela è pronto Pessina, il protagonista inatteso di questo Europeo azzurro.