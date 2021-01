Nzola al QS: "Tante squadre su di me? Fa piacere, ma io penso solo allo Spezia"

M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ha rilasciato una lunga intervista al QS dove ha parlato dei corteggiamenti di alcune squadre nei suoi confronti, e di molto altro: "Mi fa piacere che tante squadre si stanno interessando, ma in questo momento penso solo allo Spezia e voglio continuare ancora di più, con umiltà e lavoro, ad aiutare la squadra. Sono contento, anche per i miei compagni, la società e la città. Siamo un gruppo unito, avete visto come abbiamo festeggiato tutti insieme a Napoli. Dopo tre sconfitte di fila abbiamo avuto la reazione, il successo di Napoli deve dare un po’ più di personalità alla squadra per il nostro obiettivo che è la salvezza. Non abbiamo fatto la partita più bella, ma a volte è importante anche vincere così, tante squadre lo hanno fatto contro di noi".