Parma-Sampdoria, la moviola del Corriere dello Sport: "Regolare il gol di Yoshida"

vedi letture

Sul Corriere dello Sport è presente la moviola di Parma-Sampdoria. Manganiello non brillantissimo ma senza errori incisivi: rivedibile la gestione disciplinare, che s'è accesa alla mezz'ora del primo tempo per un giallo non assegnato. Chiude con 26 falli fischiati e due ammonizioni. Protesta di Yoshida, lamentando un fallo di Gagliolo su un angolo, ma in realtà si tengono entrambi e poi il blucerchiato spinga e si porta giù l'avversario. Non c'è rigore. Ok invece il primo gol della Samp, è Cornelius che "serve" accidentalmente Yoshida, finito oltre tutti i gialloblù. Infine non bene la rissa dopo il contatto Adrien Silva-Kucka che nasce da un giallo non dato nell'azione precedente per un netto fallo di Yoshida sullo stesso Kuscka: ok il vantaggio ma il cartellino?