Parte piano, chiude forte. Il Secolo XIX: "Ballardini cerca la cura per il Genoa bifronte"

"Ballardini cerca la cura per il Genoa bifronte", scrive stamane Il Secolo XIX. E' un grifone a due facce, un Genoa che parte piano e va in svantaggio nella prima mezz'ora, poi con orgoglio viene fuori come un diesel e non muore mai. Sono già diverse le gare così dei rossoblu nell'ultimo periodo: avvii in salita a cui fanno seguito reazioni d'orgoglio. Un Genoa che in queste ultime quattro gare dovrà affrontare le partite con il piglio giusto sin dal primo minuto, calandosi nel clima della battaglia.