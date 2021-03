Passo falso Milan. La Gazzetta dello Sport: "L'entusiasmo è diventato preoccupazione"

La Gazzetta dello Sport scrive sul Milan: "L'entusiasmo è diventato preoccupazione". Quattro punti nelle ultime 4 per il Milan e la sensazione che il successo in casa della Roma non avesse chiuso un periodo non esaltante ma lo avesse solo attenuato. Ora il margine sul 4° posto comincia a farsi più ristretto e ora la situazione in casa rossonera sembra essere cambiata: l'entusiasmo è diventato preoccupazione. Il Milan evita la sconfitta allo scadere, ansimando, mentre all'andata se la cavò con un gesto atletico di Ibra che ieri era in panchina a urlare.