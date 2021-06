"Paura Padova" e "Follia Catanzaro". Le aperture dei quotidiani sui play off di Serie C

vedi letture

Nella giornata di ieri sono andate in scena le gare di ritorno del secondo turno nazionale dei play off di Serie C che ha promosso alle semifinali Albinoleffe, Alessandria, Avellino e Padova. Sarà una di queste quattro a lottare per l'ultimo posto in Serie B con alcune eliminazioni eccellenti come quella del Catanzaro, piegato in casa dai lombardi di Zaffaroni o il Sudtirol che non riesce ad avere la meglio su un Avellino che gioca quasi tutta la gara in 10. Finisce anche la favola Renate che sfiora l'impresa a Padova. Queste le aperture dei quotidiani sportivi in edicola:

Gazzetta dello Sport: “AlbinoLeffe express. Fuori casa è super. Gelli gela Catanzaro. Una punizione nel finale vale la sesta vittoria di fila in trasferta per Zaffaroni. Calabro Ingabbiato”. “Padova con il fiatone. Il Renate lo spaventa, ma Ronaldo lo qualifica”. “L’Alessandria va grazie ad Arrighini. Rabbia FeralpiSalò”. “Rosso ad Aloi al 27°. Poi l’Avellino in 10 resiste al Sudtirol”.

Tuttosport: “Alessandria in semifinale. I piemontesi battono 1-0 la FeralpiSalò e si qualificano. Grazie al gol realizzato da Arrighini i grigi conquistano la semifinale playoff. Adesso c’è l’AlbinoLeffe”. “Avellino, un dolce ko. Alto Adige eliminato. Due gol annullati per fuorigioco alla squadra di Vecchi”. “Padova, quanta paura. Salva tutto Ronaldo. Il Renate segna tre gol e spreca più occasioni per il 4-0”. “Colpo AlbinoLeffe, delusione Catanzaro. Una gran punizione di Gelli qualifica i lombardi”

Corriere dello Sport: “Un rigore non basta al Sudtirol. La B resta nel mirino dell’Avellino”. “Follia Catanzaro, favola Albinoleffe. Una punizione di Gelli condanna i giallorossi all’eliminazione”. “Padova, ma che battaglia. Il Renate sfiora l’impresa”. “Arrighini, l’Alessandria va. Si arrende ai quarti la FeralpiSalò”.