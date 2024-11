Perché Hummels non gioca nella Roma? Fuori forma, i test in campo non convincono Juric

Perché Mats Hummels non gioca? Se lo sono chiesti in molti, se lo è chiesto anche il difensore tedesco della Roma che continua a essere escluso dalle scelte del tecnico Ivan Juric. L'allenatore ha parlato di "scelta tecnica" ma dietro a queste parole, come riportato da Il Messaggero, si apre un mondo.

La realtà è una sola: il tedesco non è in forma. Tradotto: non è pronto per giocare. Hummels non gioca perché - scrive il quotidiano - non è in forma: i test hanno prodotto risultati insoddisfacenti e a gennaio potrebbe anche esserci l'addio. I dati su velocità, distanza, potenza e accelerazione non convincono e per adesso resta fuori. Deve allenarsi, tornare agli standard del passato e solo a quel punto potrà competere con gli altri centrali per un posto nella Roma.