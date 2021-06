Pericolo rosso. La Stampa: "Sarà l'Austria a sfidare l'Italia sabato sera a Wembley"

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Austria, analizzando i prossimi avversari dell'Italia. Sabato sera i ragazzi di Foda proveranno a mettersi di traverso sul cammino degli Azzurri più belli e intensi. Per l'Austria è già un record raggiungere gli ottavi perché mai c'era riuscita prima d'ora ad un Europeo. A Mancini il modo di stare in campo di Arnautovic e compagni nelle prime partite non era passato inosservato e adesso tocca all'Italia extralarge misurarsi contro di loro con una differenza sempre più sottile tra titolarissimi e titolari. E Foda vuole crederci: "Contro l'Italia sembra una sfida impossibile, ma lotteremo: il calcio è imprevedibile".