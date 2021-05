Pioli a tutti i costi. Tuttosport: "Confermato dal Milan anche in caso di quinto posto"

"Confermato dal Milan anche in caso di quinto posto", scrive Tuttosport sul futuro di Stefano Pioli. Non è solo una conferma di facciata, per fare in modo che l'ultima gara non si carichi di ulteriore tensione. Che Stefano Pioli rimanga a Milanello a prescindere dal piazzamento finale è più di un'ipotesi. Lo ha detto Maldini e lo spera anche Zlatan Ibrahimovic, convinto che Pioli sia la persona adatta, anche in virtù del rapporto di fiducia che si è costruito in questi 18 mesi. La convinzione del club poggia sul girone di andata, chiuso alla grande in testa alla classifica, con una squadra capace di mettere sotto quasi tutti e che è anche la più giovane della Serie A. E inoltre il rapporto che Pioli ha costruito con i giocatori: non si ricordano momenti di tensione e men che meno litigi all'interno della rosa. Neanche con quelli che non erano certamente contenti di essere finiti in panchina, come Romagnoli.