Pippo Inzaghi al CorrSport: "Benevento, gruppo sano e fiducia: ecco come ci salviamo"

Pippo Inzaghi parla al Corriere dello Sport: "Benevento, gruppo sano e fiducia: ecco come ci salviamo" dice il tecnico dei sanniti. Il Benevento sembra essere una squadra forte dal punto di vista mentale: "Quando vinci sei sempre visto come un fenomeno che sa dominare tutto dalla panchina, quando perdi non capisci niente e sbagli i cambi: ho visto allenatori vincere Champions eppure venire esonerati. Io ho giocatori forti, un gruppo sano, una società che mi dà estrema fiducia e mi fa lavorare al meglio". Il tecnico ha parlato anche del mercato: "Ne parlo quotidianamente con Foggia, abbiamo le idee chiare ma la mia priorità è Crotone". Spazio poi alla sinergia con la Juve per Reynolds, terzino classe 2001, americano: "Non nego di averlo seguito, ma non è giusto parlarne ora. Dico solo questo: se dei giocatori arrivano è perché li abbiamo voluti". Chiosa sugli obiettivi del Benevento: "Vogliamo diventare dei rompiscatole, siamo riusciti a ottenere risultati importanti contro le big. Ma senza tifosi, senza lo stadio pieno, non è la stessa cosa. Senza pubblico non esiste il calcio: lo aspettiamo, presto".