Profumo di Londra. Repubblica: "Gli azzurri vincono il girone e vanno a Wembley"

La Repubblica celebra la vittoria dell'Italia contro il Galles, scrivendo: "Gli azzurri vincono il girone e vanno a Wembley". L'Italia ha battuto il Galles e non ha infierito con gli avversari in inferiorità numerica e ha controllato senza grossi patemi il vantaggio siglato da Pessina, quarto azzurro iscritto alla cooperativa del gol. E sabato, dopo le tre gare consecutive a Roma che hanno permesso agli azzurri di ottenere un vistoso lasciapassare per Londra, voleranno in Inghilterra per gli ottavi di finale. L'autostima si è moltiplicata, le certezze sono aumentate. E ora c'è profumo di Londra.