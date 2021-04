Relazione sullo scudetto 1926/27. La Stampa: "La Figc può assegnare l'ottavo titolo al Torino"

La Stampa scrive di un lavoro lungo e analitico, una ricostruzione dei fatti compiuta, dal gennaio del 2019 ad oggi, da una Commissione di "saggi" nominata dal presidente della Figc Gravina e che, in queste ore, ha consegnato le proprie conclusioni sul tavolo della federazione. A decidere la sorte degli scudetti contesi, in particolare quello reclamato dal Torino e richiesto dal Bologna della stagione '26/'27, sarà il Consiglio federale. Il caso-Allemandi, dopo l'estate, troverà l'ultima parola nel pronunciamento del governo del pallone italiano. Cosa accadde nel derby del 5 giugno del '27 è rimasto un capitolo aperto: l'ex difensore, per la discussa sentenza dell'epoca, sarebbe stato al centro di un caso di corruzione pur risultando il migliore in campo della Juventus nella stracittadina persa 2-1. Il Toro lo sente come il suo ottavo scudetto.