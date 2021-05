Rischio addio per CR7. Tuttosport: "Se vuole partire, la Juve non lo tratterrà. Ipotesi United"

"Se vuole partire, la Juve non lo tratterà. Ipotesi United", scrive stamane Tuttosport sulla Juventus. Nessun inganno nel post dell'altra sera di CR7, solo l'orgoglio per i tanti traguardi raggiunti. In Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi, tranne la Champions League. E ora pensa al futuro, prima di tuffarsi nell'Europeo. Per lui inizierà il 15 giugno a Budapest, ma nel frattempo Jorge Mendes lo aggiornerà quotidianamente. Sempre più difficile una sua permanenza alla Juventus, la destinazione più probabile resta Old Trafford. Magari con una contropartita che agevolerebbe lo scambio con la Juventus: potrebbe essere Paul Pogba? Nulla si può escludere al momento, nemmeno che su CR7 ripiombi il PSG.