Roma a caccia della semifinale di Europa League. Gazzetta: "In ballo un jackpot da 80 milioni"

Centrare la semifinale di Europa League, per la Roma, significherebbe alimentare un sogno che non ha soltanto connotati sportivi, ma anche economici. Arrivare fino in fondo e sollevare il trofeo vorrebbe dire - evidenzia La Gazzetta dello Sport - generare un tesoretto di circa ottanta milioni di euro. Nello specifico, la semifinale varrebbe 2,4 milioni di euro, a cui aggiungere 4,5 milioni per l'eventuale finale e altri 4 per l'eventuale vittoria. Poi verrebbe la Supercoppa Europea, che prevede un bonus partecipazione da 3,5 milioni di euro più uno in caso di vittoria, anche se la torta più prelibata sarebbe ovviamente la partecipazione alla prossima Champions League. Quella di stasera contro l'Ajax sarà di certo una partita storica per Dan e Ryan Friedkin, che dopo appena otto mesi di presidenza potrebbero trovarsi a giocare una semifinale europea.