Roma, Il Messaggero: "L'era Pinto inizia con il rinnovo di Pellegrini"

Il Messaggero si sofferma sulle prime mosse di Pinto, nuovo dirigente in arrivo alla Roma. "L'era Pinto inizia con il rinnovo di Pellegrini" scrive il quotidiano. Toccherà al nuovo d.g. occuparsi dell'area tecnica della Roma, confrontandosi con Bruno Conti, De Sanctis e il tecnico connazionale Paulo Fonseca. Voluto fortemente dalla famiglia Friedkin, il portoghese sarà un elemento di rottura rispetto al passato, sarà l'uomo della proprietà e dovrà riferire direttamente con i proprietari senza passare dal factotum attuale Guido Fienga che ormai da qualche giorno è tornato alle mansioni specifiche di amministratore delegato, lasciando da parte la gestione sportiva. Una delle prime incombenze per Pinto, oltre al mercato con un attaccante e un terzino destro nel mirino, riguarderà il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Ha un contratto in scadenza nel 2022 e ad oggi non ha ricevuto alcun segnale da parte del club. Ogni giorno che passa, la Roma perde sempre più potere contrattuale.