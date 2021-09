Roma, Il Messaggero: "Viña, sospetta lesione muscolare: quella fascia è una maledizione"

Contro il Sassuolo la Roma dovrà fare a meno di Matias Viña. Dopo Spinazzola, c'è il nuovo acquisto giallorroso in infermeria, e lì, sulla sinistra, non resta che Calafiori. Il terzino uruguaiano - durante la gara giocata in Perù - ha sentito un dolore sotto la coscia (interessato il tendine del ginocchio, riferiscono), ed è stato costretto a chiedere il cambio, quando mancavano una decina di minuti alla fine. I medici della Roma sono in contatto con i colleghi uruguaiani: oggi gli esami del caso ma sembrerebbe, secondo quanto scrive Il Messaggero, filtrare un certo ottimismo. Ma bisogna aspettare l'esito degli esami per saperne di più.