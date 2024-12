Roma, il futuro di Dybala continua ad essere un rebus. Il club è davanti ad un bibio

“C’è una Roma con e senza Dybala”. Bastano queste semplici parole pronunciate da Claudio Ranieri nel post partita della gara contro il Parma per capire quanto sia ancora importante l’argentino nell’economia di gioco dei giallorossi e per lanciare un messaggio chiaro: Dybala non si muove, almeno per ora. Tuttavia, come scritto da Il Messaggero, lo scenario potrebbe essere ben diverso e porterebbe la Joya a salutare la Capitale già a gennaio. Il motivo è semplice: il calciatore già guadagna troppo, ma con l’imminente rinnovo automatico andrebbe a raddoppiare lo stipendio, passando a circa 9 milioni netti a stagione fino al 2026.

La Roma, si legge, si trova dunque ad un bivio: vorrebbe evitare di ritrovarsi a bilancio uno stipendio così oneroso, specie per un calciatore il quale in questi anni non ha dato prova di essere al 100% affidabile dal punto di vista fisico; ma allo stesso tempo non vuole perdere a cuor leggere un elemento del suo calibro. L’assist potrebbe arrivare proprio da Dybala stesso, il quale potrebbe decidere di tendere la mano al club decidendo di spalmarsi l’ingaggio su più anni. Le parti sono in attesa perché l’argentino non vuole passare come quello che vuole andarsene, mentre la società non vuole essere etichettata come quella che vende il giocatore più importante. Una situazione, scrive Il Messaggero, molto simile a quella della scorsa estate.