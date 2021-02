Roma-Milan, in palio Champions e anti-Inter. Corriere dello Sport: "Doppio spareggio"

E' in programma stasera il match di cartello di questa giornata di campionato. "C'è Roma Milan, doppio spareggio", è il titolo scelto dal Corriere dello Sport in riferimento alla partita di stasera. In palio la Champions e la sfida all'Inter per lo scudetto, almeno sulla carta, visto che giallorossi e rossoneri sono secondi e terzi.