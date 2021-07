Roma, Mou di mette le ali. Il Messaggero: "Karsdorp e Viña, corsa e cross garantiti"

"Karsdorp e Viña, corsa e cross garantiti", scrive stamane Il Messaggero. L'arrivo di Vina, confermato ieri da Tiago Pinto, accontenta Josè Mourinho, che dall'infortunio di Spinazzola aveva come priorità un esterno che potesse sostituirlo. Con Karsdorp va a formare una coppia di terzini di spinta che garantiranno corsa e cross. Per una squadra che potrà trasformarsi in corsa contro squadre bloccate: uno dei centrocampisti pronto ad abbassarsi al centro della difesa, con i terzini larghi e alti per una sorta di 3-2-5. E sia Karsdorp che Vina sono perfetti per questo compito.