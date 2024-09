Roma, Zalewski al bivio: Galatasaray pronto all’affondo, ma servono 2,5 milioni di ingaggio

È ancora calciomercato in casa Roma con le sirene dalla Turchia per Nicola Zalewski, esterno 22enne che potrebbe lasciare la Serie A per andare a giocare nel Galatasaray. I turchi sono in pressing (la chiusura del mercato è prevista il 13 settembre) e la Roma è pronta a cedere il polacco che ha il contratto in scadenza a giugno e sin qui non ha ricevuto la proposta di rinnovo da parte del club romanista.

Secondo Il Messaggero, per convincere Zalewski ad accettare la Turchia però serve una proposta da 2,5 milioni di euro di ingaggio (il giocatore ora guadagna 350 mila euro). Allora il trasferimento andrebbe in porto, anche perché non sarebbe difficile a quel punto trovare l’accordo con la Roma. L’alternativa sarebbe Luca Pellegrini in prestito alla Lazio dalla Juventus.