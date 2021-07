Ronaldo e Dybala top ma poco compatibili, Tuttosport: "Il dolce rebus di Allegri

"CR7-Dybala, il dolce rebus di Allegri". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è alle due stelle bianconere che, secondo il quotidiano, sarebbero poco compatibili in attacco. Il tecnico Allegri allora starebbe studiando alcune contromosse tattiche per far sì che i due possano convivere nella scacchiera.