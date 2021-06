Ronaldo e il caso Coca-Cola. La Gazzetta: "La Uefa minimizza il danno d'immagine"

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul caso Cristiano Ronaldo-Coca Cola: "La Uefa minimizza il danno d'immagine". Il portoghese, prima della conferenza stampa, ha spostato le due bottiglie di Coca Cola poste davanti a lui, indicando una bottiglietta d'acqua. I social hanno rilanciato e il mondo si è chiesto: Ronaldo può creare un danno del genere a un marchio storico, sponsor dei Mondiali dal 1974 e degli Europei dal 1988? La Coca Cola Company si è limitata ad abbozzare, in base al principio che ognuno è libero di scegliere. La UEFA ha già fatto sapere che non verranno aperti procedimenti disciplinari. Giovanni Palazzi, a.d. di StageUp, società di consulenza, marketing e comunicazione, inquadra la questione dal punto di vista commerciale: «I marchi si sono affermati come punti di riferimento etico-sociale… e Cristiano Ronaldo è un marchio. L’Uefa per me può far poco. Se prendesse una posizione forte, come reagirebbe nel caso in cui Ronaldo dicesse ‘va bene, allora io vado a casa’? Piuttosto, mi chiedo che cosa succederà alla prossima conferenza stampa".