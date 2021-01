Samp-Spezia mai vista in A. Il Secolo XIX: "Prima per Quagliarella al Picco"

"Prima per Quagliarella al Picco", titola Il Secolo XIX. Lo stadio di Spezia quest'anno sarà novità per tanti che hanno calcato solo i campi di Serie A, e Fabio Quagliarella non fa eccezione. Una sfida, tra blucerchiati e aquilotti, che mancava nel calcio italiano: per i puristi non può essere chiamato "derby", ma resta una sfida tra due squadre liguri nel massimo campionato italiano. Una festa per la regione Liguria. Sarà anche la prima sfida tra Ranieri e Italiano, che si sono incrociati una volta ma in ruoli diversi: in un Parma-Chievo, Italiano ancora giocava. Tornando a Quagliarella, stasera avrà l'occasione di segnare in uno dei pochi stadi italiani in cui ancora manca la sua firma.