Sarri-Roma, ci siamo. Gazzetta dello Sport: "Vertice a breve, bastano 3-4 ritocchi alla rosa"

"Vertice a breve, bastano 3-4 ritocchi alla rosa", titola oggi La Gazzetta dello Sport sul futuro della Roma e di Maurizio Sarri. Il tecnico vede la squadra giallorossa come una bella addormentata in attesa di essere svegliata. I Friedkin hanno approvato il profilo e ora tocca a Tiago Pinto: la Roma intriga parecchio Maurizio Sarri. Certo quello che conta sono le firme, ma siamo sulla buona strada. Presto l'agente sarà in Italia: primo passaggio la penale della Juventus, con Agnelli che dovrà sborsare 2.5 milioni per evitare che scatti un rinnovo automatico a 7 milioni l'anno. L'organico della Roma a Sarri intriga parecchio, ritiene ci sia una buona base da integrare con 3/4 innesti. Un portiere, che servirebbe come l'aria: a Sarri piace Kepa. A destra poi un partner per Karsdorp, con Hysay che potrebbe essere una valida soluzione. A centrocampo poco da fare, ma se dovesse partire Diawara ecco il sogno Jorginho, il figlio calcistico prediletto. E davanti Sarri stravede per Borja Mayoral, poi un'altra punta arriverà, ma prima andrà affrontata la situazione Dzeko.