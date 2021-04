Sconcerti sul Corriere della Sera: "Inter, altri debiti. Cosa fare con Zhang?"

"Inter, altri debiti. Cosa fare con Zhang?", scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. "Sono d'accordo con Conte quando mette le mani avanti sul futuro. (...) E' di queste ore che gli Zhang avrebbero un finanziamento abbastanza sicuro da società americane. E' una buona notizia? Per fare cosa? Pagare il socio di minoranza che se ne va, più mettere dentro l'Inter una novantina di milioni per chiudere la gestione della stagione in cui ballano ancora sette mensilità , che valgono circa 80 milioni. Si metterebbe in sicurezza la stagione e lo scudetto, e poi? Poi avremmo una società che ha aumentato il proprio debito di 250 milioni, arrivando a 900 milioni, oltre il reale valore dell'Inter, valutata 800 milioni. (...) L'Inter rincorre i debiti con altri debiti. (...) E' una squadra che per la Champions deve essere rinforzata e gli Zhang cos'hanno da offrire adesso concretamente?", scrive Mario Sconcerti.