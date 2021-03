Sconcerti sul Corriere della Sera: "Le assenze (e Sanremo) hanno fermato la corsa del Milan"

vedi letture

"Le assenze (e Sanremo) hanno fermato la corsa del Milan", titola Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. L'importanza dell'ultima giornata è tutta nella sconfitta del Milan, nella fine della sua corsa pazza. La formazione bella e povera contro il Napoli è il riassunto di un limite che era cominciato ad affiorare già contro la Juventus all'Epifania. Poi altre quattro sconfitte in undici gare, un misto tra errori ed infortuni che non era più sostenibile per una squadra abbandonata dai suoi uomini più importanti, Ibrahimovic e Calhanoglu. E la passerella sanremese di certo non ha aiutato la squadra. Poi c'è stata l'Europa League e molti erano stanchi, a partire da Kessie. Non è un caso che anche la Roma abbia perso contro un Parma velocissimo.