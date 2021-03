Sconcerti sul Corriere della Sera: "Non è il momento del gioco, tantomeno in Nazionale"

"Non è il momento del gioco, tantomeno in Nazionale", scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Le involuzioni sono generali e necessarie se si vuole arrivare con qualche energia fino a metà luglio. Succede a tutti: Spagna che vince in extremis sulla Georgia, Inghilterra 2 a 0 in Albania, Francia 2 a 0 in Kazakistan. Tutte sulla stessa linea d'onda. L'Italia però ieri è peccata in velocità di gioco e fatica a trovare la punta centrale e così tiriamo pochissimo in porta. Ma va bene anche così, questa è la fase meno divertente della stagione e bastano i risultati. Al gioco penseremo più avanti.