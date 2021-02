Sconcerti sul CorrSera: "Pelè ha inventato il calcio moderno ma nessuno segna come CR7"

"Pelè ha inventato il calcio moderno ma nessuno segna come CR7". Queste le parole di Mario Sconcerti nell'edizione odierna del Corriere della Sera. Interessante analisi del direttore che spiega come la conclusione dell'inseguimento in classifica marcatori del portoghese al brasiliano sia una corsa sbagliata perché è come chiedersi chi sia migliore tra Galileo e Fermi. CR7 è il miglior attaccante del dopoguerra, nessuno ha il suo tempo e la sua forza. Se il tiro è preciso e forte, è sempre gol. Però non c'entra niente con Pelé che inventava calcio, mentre Ronaldo lo chiude. La classe del brasiliano non appartiene allo juventino, mentre è Messi il più vicino all'ex Santos per tipo di gioco. Ho sempre preferito Messi a CR7, ma Pelé resta fuori classifica, anche perché ha agito fuori da dove si è svolta la storia reale del calcio.