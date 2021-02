Scontro Lukaku-Ibra. La Gazzetta dello Sport: "Indagine verso il patteggiamento"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola torna sul caso Lukaku-Ibra, titolando: "Indagine verso il patteggiamento". Nemmeno il tempo di assaporare il sorpasso in classifica che Romelu Lukaku ha dovuto rigirare il coltello nella ferita. Ieri mattina ha sostenuto l'udienza sulla rissa da saloon con lo svedese. In circa mezz'ora è stato chiesto il perché di quella reazione furente e ha spiegato il legame con la madre, oggetto dell'offesa di Ibra. La condotta di Ibrahimovic dovrebbe venire derubricata da "discriminatoria" a "gravemente antisportiva": significherebbe due giornate di squalifica, riducibili poi a una. Con un patteggiamento si potrebbe arrivare ad un'ammenda per entrambi e nessuna squalifica.